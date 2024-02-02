 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da 'Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz' Konulu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da 'Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz' Konulu Söyleşi Düzenlendi

Tekirdağ\'da \'Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz\' Konulu Söyleşi Düzenlendi

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz' konulu söyleşi, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'in konuşmasıyla başladı. Güler, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, aile değerlerine sahip çıkmanın önemini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ise insanların kendi öz değerlerinden uzaklaştığını ve tüketim çılgınlığıyla değerlerin hızla tüketildiğini ifade etti. NKÜ Rektör Yardımcısı Celalettin Vatandaş ise söyleşiyi gerçekleştirdi.

02.02.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşi düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

Aile kaybolduğunda toplumun da kaybolacağını ifade eden Güler, "Günümüz toplumunda aile tehlikede. Her yerden aileye saldırılar var. Bir taraftan sosyal medya, bir taraftan yerli ve yabancı diziler aileyi de değerlerimizi de değersizleştiriyor. Biz Müslüman Türk toplumu değerlerimizle var olmuşuz. Bugüne kadar bütün başarılarımızı aile üzerine bina etmişiz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ise programın 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' ana temasıyla düzenlendiğini aktardı.

Aile değerlerinin korunmasının bütün toplumu ilgilendirdiğini belirten Özdemir, "İnsanların son yıllarda kendi öz değerlerinden gittikçe uzaklaştığını görüyoruz. Tüketim çılgınlığı öyle noktalara vardı ki her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Değerlerimizi de çok çabuk tüketiyoruz. Aileye, aile değerlerine herkesin sahip çıkması gerekiyor." dedi.

NKÜ Rektör Yardımcısı Celalettin Vatandaş da "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Namık Kemal Üniversitesi, Mustafa Güler, Konferans, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz' Konulu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 18:13:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz' Konulu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement