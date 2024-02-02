Tekirdağ\'da \'Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz\' Konulu Söyleşi Düzenlendi

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşi düzenlendi.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi.
Aile kaybolduğunda toplumun da kaybolacağını ifade eden Güler, "Günümüz toplumunda aile tehlikede. Her yerden aileye saldırılar var. Bir taraftan sosyal medya, bir taraftan yerli ve yabancı diziler aileyi de değerlerimizi de değersizleştiriyor. Biz Müslüman Türk toplumu değerlerimizle var olmuşuz. Bugüne kadar bütün başarılarımızı aile üzerine bina etmişiz." diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ise programın 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' ana temasıyla düzenlendiğini aktardı.
Aile değerlerinin korunmasının bütün toplumu ilgilendirdiğini belirten Özdemir, "İnsanların son yıllarda kendi öz değerlerinden gittikçe uzaklaştığını görüyoruz. Tüketim çılgınlığı öyle noktalara vardı ki her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Değerlerimizi de çok çabuk tüketiyoruz. Aileye, aile değerlerine herkesin sahip çıkması gerekiyor." dedi.
NKÜ Rektör Yardımcısı Celalettin Vatandaş da "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.
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