Tekirdağ\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında \'Yöresel Mutfaklar\' konferansı düzenlendi

Güncel

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Yöresel Mutfaklar" konferansı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Tekirdağ'a ait coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler hakkında bilgiler verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hamide Salha, burada yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün gastronomi turizmine ilgisinin arttığını söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin seyahate çıkmalarındaki öncelikli amaçlarının farklı kültürlerin yiyecek ve içeceklerini denemek olduğunu vurgulayan Salha, ayrıca söz konusu yiyecek ve içecekler hakkında bilgi edindiklerini belirtti.

Gastronomi turizminin yeni bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşattığından bahseden Salha, gastronomi turizminin ülkelerin ciddi anlamda ekonomik büyümesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Yöresel ürünlerin sadece o yörede bulunabilmesinden dolayı oldukça kıymetli olduğuna dikkati çeken Salha, bu durumun turistler için oldukça kıymetli olduğunu dile getirdi.

Gastronomi turistlerinin meraklısı oldukları yeme ve içme kültürünü her yönüyle tanımak istediğini belirten Salha, şunları kaydetti:

"Deniz, kum, güneş turizmi hala revaçta olabilir ama alternatif turizm çeşitlerine baktığınızda gastronomi turizmi artık alternatiften ziyade zorunluluk haline gelmeye başladı. Siz bir destinasyona misafir çekmek istiyorsanız, misafir tarihe eser ve konaklayacağı otelden ziyade gittiğinde ne yiyebilirim? Ne içebilirim? Dönerken yanıma herhangi bir şey alabilir miyim? sorularını soruyor."

Salha daha sonra katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Konferansta, Trakya Aşçılar Derneği Başkanı Oğuzhan Öztürk'te konuşma yaptı.