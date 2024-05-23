Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı

Tekirdağ\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ikram edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, etkinliklerin devam ettiğini ve öğrencilerin Tekirdağ'ın lezzetlerinden biri olan Hayrabolu tatlısını tatma imkanı bulduğunu belirtti. Üniversite yetkilileri ise kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

23.05.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamide Salha ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu öğrencilere Hayrabolu tatlısı ikram etti.

Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini belirtti.

Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili farkındalık oluşturduklarını aktaran Hacıoğlu, üniversite öğrencilerinin Tekirdağ'ın eşsiz lezzetlerinden olan Hayrabolu tatlısını tatma imkanı bulduğunu ifade etti.

Salha ise üniversite olarak kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkı sunduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Ahmet Hacıoğlu, Hayrabolu, Tekirdağ, Gastronomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:05:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement