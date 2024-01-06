 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı Konferansı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Kadınları Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve diğer konuşmacılar yerel siyasette kadının rolü ve güncel politikalar hakkında sunumlar yaptı. Programa akademisyenler, kadın mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ\'da Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı Konferansı Gerçekleştirildi
06.01.2024 - 11:35,
Abone Ol

Tekirdağ'da "Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı" konferansı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Kadınları Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, "Yerel Siyasette Güncel Politikalar ve Kadın" başlıklı bir sunum yaptı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökmen Kantar, "Türk Siyasetinde Kadın Temsili", Dr. Öğretim Üyesi Miray Özden de "Yerel Siyasette Kadının Katılımı" başlıklı birer konuşma gerçekleştirdi.

Programa, akademisyenler, kadın mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Namık Kemal Üniversitesi, Edebiyat, Tekirdağ, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement