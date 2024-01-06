Tekirdağ'da "Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı" konferansı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Kadınları Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, "Yerel Siyasette Güncel Politikalar ve Kadın" başlıklı bir sunum yaptı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökmen Kantar, "Türk Siyasetinde Kadın Temsili", Dr. Öğretim Üyesi Miray Özden de "Yerel Siyasette Kadının Katılımı" başlıklı birer konuşma gerçekleştirdi.

Programa, akademisyenler, kadın mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.