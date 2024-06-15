Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında 'Macar İzleri' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında 'Macar İzleri' fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Fotoğraf Derneği tarafından hazırlanan 'Tekirdağ'daki Macar İzleri' fotoğraf projesi tamamlandı. Proje kapsamında çekilen 35 fotoğrafın yer aldığı 'Macar İzleri' sergisi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, Türkiye-Macaristan dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan etkinliklerden biri olarak Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında düzenlenen beşinci etkinlik oldu.

15.06.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 2024'ün Türkiye- Macaristan Kültür Yılı kapsamında hazırlanan proje kapsamında çekilen 35 fotoğrafın yer aldığı "Macar İzleri" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Fotoğraf Derneğince, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla hazırlanan ve 5 ay süren "Tekirdağ'daki Macar İzleri" fotoğraf projesi tamamlandı.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi fotoğrafçıların çektiği eserlerin yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında kentte bugüne kadar 5 farklı etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar çeşitli etkinlikler yapacaklarını ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyeleri kentte Macar eserlerini fotoğraflayarak çok güzel çalışma yaptı. Birbirinden anlamlı fotoğraflar ortaya çıktı. Bu güzel serginin açılmasında emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de bu yılın tarihe Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak geçeceğini aktardı.

Tekirdağ'da özenle korunan çok sayıda Macar eseri olduğunu belirten Pinter, "Macarlar her zaman değerlerine sahip çıktıkları için Tekirdağ'a minnet duyar. Türk fotoğraf sanatçılarının çektiği bu fotoğraflarla bu eserler artık kaybolmayacak, geleceğe miras olarak kalacak." diye konuştu.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu ise proje kapsamındaki bütün Macar eserlerini fotoğrafladıklarını dile getiri.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi bir hafta açık kalacak.

Kaynak: AA

Yahya Kemal Beyatlı, Macaristan, Tekirdağ, Türkiye, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında 'Macar İzleri' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı GİB, vatandaşları yurt dışı çıkış harcı konusunda uyardı Zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı! GİB, vatandaşları yurt dışı çıkış harcı konusunda uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:08:54. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında 'Macar İzleri' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement