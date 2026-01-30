Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Uçmakdere–Gaziköy Yolunda Heyelan Önleme Çalışması - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Uçmakdere–Gaziköy Yolunda Heyelan Önleme Çalışması

30.01.2026 17:04  Güncelleme: 20:37
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere-Gaziköy yolunda heyelan riskine karşı kapsamlı iyileştirme çalışmaları başlattı. Yaklaşık 3 hafta sürecek olan çalışmalarla bölgenin ulaşım güvenliği artırılacak.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere–Gaziköy yolunda heyelan riskine karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık bin metrelik güzergahta yapılacak iyileştirme ve heyelan önleme çalışmalarının 3 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Uçmakdere ve Gaziköy arasındaki yolun heyelan riski taşıyan bölümünde kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında ilk 530 metrelik kısımda yol kotu düşürülerek şev dolgusu yapılacak ve bu bölüm için 11 bin metreküp hafriyat çalışması gerçekleştirilecek. Kalan 470 metrelik kesimde ise yaklaşık 10 bin metreküplük hafriyat ile benzer şev dolgu işlemi uygulanacak. Heyelan riski azaltma ve şev iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yolun üstyapısında asfaltlama çalışması yapılacak. Çalışmayla bölgenin ulaşım güvenliğinin sağlanması ve mevcut doğal risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

3 haftalık çalışma süresi

Vatandaşların ulaşım konforunu önceliğine alan ekipler, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için sahada tam kapasite görev yapıyor. 3 haftalık öngörülen çalışma süresinin, yürütülen kesintisiz mesai ile erkene çekilmesi planlanıyor. Özellikle yürüyüş ve motor sporları tutkunlarının sıklıkla kullandığı, Tekirdağ'ın en popüler rotalarından biri olan Uçmakdere-Gaziköy yolu, manzarası ve virajlı parkuruyla biliniyor. Yolun tekrar güvenli bir şekilde hizmete açılması, hem bölgede yaşayan yurttaşlar için hem de doğa turizmi için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Çalışmalar tamamlanana kadar vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

