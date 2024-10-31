Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemler slayt eşliğinde öğrencilere izletildi.
Ardından polis memuru Kadir Karakan tarafından terör örgütlerinin öğrenciler ve gençlere yönelik örgütsel faaliyetleri anlatıldı.
Seminerde, öğrenciler tarafından sorulan sorular yanıtlandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Üniversite Öğrencilerine Terör Semineri - Son Dakika
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