Tekirdağ'da üreticiler yüzde 65 hibeli projelerde sözleşme sürecini başlattı

Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan üreticiler, hibe sözleşmelerini imzalamaya başladı.

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Çerçevesinde Yapılacak Desteklemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2026/9) kapsamında yürütülen programla, hayata geçirilecek projelere yüzde 65 oranında hibe desteği sağlanacak.

Programla kırsal alandaki yatırımların artırılması, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin yatırım süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hibe sözleşmelerinin, başvurunun yapıldığı takvim yılının kasım ayının son iş gününe kadar imzalanması gerekiyor. Destek kapsamında uygulanacak projelerin ise 2027 yılının haziran ayının son iş gününe kadar tamamlanması şartı bulunuyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hibe sözleşmesi imzalayan üreticileri tebrik ederek, yatırımlarının hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.