Tekirdağ'da 'Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün' Projesi kapsamında 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün' Projesi kapsamında 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı

Tekirdağ\'da \'Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün\' Projesi kapsamında 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen fide dağıtım programında üreticilere 50 bin 400 biber, patlıcan ve domates fidesi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, yüzde 75 bakanlık destekli sebze fidesi dağıtıldığını belirtti ve üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

21.05.2024 11:08
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Tekirdağ'da "Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün" Projesi kapsamında üreticilere 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fide dağıtım programı düzenlendi.

Şarköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda üreticilere 50 bin 400 biber, patlıcan ve domates fidesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin talepleri doğrultusunda yüzde 75 bakanlık destekli sebze fidesi dağıtıldığını söyledi.

Üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Öcal, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün' Projesi kapsamında 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün' Projesi kapsamında 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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