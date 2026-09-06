Tekirdağ'da üreticilere tarımsal destekleme ve sigorta programı 11 ilçede anlatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da üreticilere tarımsal destekleme ve sigorta programı 11 ilçede anlatıldı

Tekirdağ\'da üreticilere tarımsal destekleme ve sigorta programı 11 ilçede anlatıldı
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçede üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarım sigortası hakkında bilgi verdi. Toplantılarda üreticilerin soruları yanıtlandı ve talepler dinlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri bilgilendiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda üreticilere, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortası hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Öğrencilere kırtasiye desteği

Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma Derneği tarafından birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Dernek binasında düzenlenen programda, dernek yönetimi tarafından hazırlanan kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik kırtasiye desteği uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Uygulamayı her yıl geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade eden Akyüz, çocukların eğitim hayatına küçük de olsa katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Barbaros Mahallesi'ne yeni park alanı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Barbaros Mahallesi'nde yapımı süren park alanında incelemede bulundu.

Park alanını gezen Nallar, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nallar, park alanının mahalle sakinlerinin daha keyifli ve güvenli vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı olarak planlandığını belirtti.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak parkın vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini ifade eden Nallar, ilçenin her mahallesine değer katacak çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Belediye, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da üreticilere tarımsal destekleme ve sigorta programı 11 ilçede anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da üreticilere tarımsal destekleme ve sigorta programı 11 ilçede anlatıldı - Son Dakika
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