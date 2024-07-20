Tekirdağ'da uyuşturucu bulunan otomobil sürücüsü tutuklandı

Tekirdağ'da aracında uyuşturucu bulunan otomobil sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, 52 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araç sürücüsü H.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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