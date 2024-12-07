Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 80 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 156 gram sentetik uyuşturucu, samuray kılıcı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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