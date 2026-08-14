Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde 10 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 10 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?