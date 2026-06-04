Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

04.06.2026 09:12
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Polis denetimlerinde 5 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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