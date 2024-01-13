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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 675 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 150 mermi ele geçirildi ve 4 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

13.01.2024 - 12:17,
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TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda, 675 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 150 mermi ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı 18'den küçük ve 4 ayrı suçtan aranması olan E.A, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve T.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, NC., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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