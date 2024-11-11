Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 51 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.