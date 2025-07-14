Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 4 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 27 uyuşturucu hap, 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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