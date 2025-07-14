Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 4 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 27 uyuşturucu hap, 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.