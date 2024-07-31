Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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