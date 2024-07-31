Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda 20 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçirildi.

31.07.2024 10:39
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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