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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Kapaklı, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, uyarıcı madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
20.12.2023 - 14:29,
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Kapaklı, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Bu suç unsurlarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Tekirdağ, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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