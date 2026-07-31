Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Polis denetimlerinde 6 şüpheli uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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