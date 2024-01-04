Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde bir araç ve Çorlu ilçesinde 2 adreste arama yaptı. Aramalarda, 1010 sentetik ecza hap, 379 gram skunk, 4,3 gram metamfetamin, 0,4 gram eroin, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 4 tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 lira ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçlarından gözaltına alınan F.A., Ö.Ö., M.A. N.K., S. F. ve Ş.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.