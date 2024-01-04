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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1010 sentetik ecza hap, 379 gram skunk, 4,3 gram metamfetamin, 0,4 gram eroin, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 4 tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

04.01.2024 - 12:44,
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TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde bir araç ve Çorlu ilçesinde 2 adreste arama yaptı. Aramalarda, 1010 sentetik ecza hap, 379 gram skunk, 4,3 gram metamfetamin, 0,4 gram eroin, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 4 tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 lira ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçlarından gözaltına alınan F.A., Ö.Ö., M.A. N.K., S. F. ve Ş.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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