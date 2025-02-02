Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemler sürüyor.

02.02.2025 10:46
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Kapaklı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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