Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde NARVAS uygulaması yaptı.

Ekipler, belirlenen adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda, 950 gram sentetik uyuşturucu, 81 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.