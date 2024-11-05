Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramada 1 kilogram 895 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 490 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A. ve O.E, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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