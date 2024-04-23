Güncel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde14 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 947 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 753 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.