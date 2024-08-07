Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 41 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyonda, S.B, N.Ç. ile S.B. gözaltına alındı.

Kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından aranma kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.