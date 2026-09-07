Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ Süleymanpaşa'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında durdurulan 4 kişi, üzerlerinde 10 gram sentetik uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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