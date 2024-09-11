Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 3 adreste yapılan aramada, 870 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 860 lira ele geçirildi.
Operasyonda, B.G, T.G, G.B. ve Ş.A. gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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