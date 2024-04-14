Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 40 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four sona erdi. Fenerbahçe Alagöz Holding, final maçında Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de takımı destekledi.
Kırşehir Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda ücretsiz dükkan tahsisi için başvurular bugün başladı. Kadınlar, 19 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecekler.
Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta meydana gelen kazada, Cihan Menek yönetimindeki bir otomobil ile Yaşar Mendeş'in kullandığı bir otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi ve olayda toplamda 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ise hayati tehlike arz etmektedir.
İzmir'de üniversite öğrencileri, hayat pahalılığı nedeniyle başta barınma ve beslenme olmak üzere pek çok temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini belirtti. Masraflarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda olduğunu, bu sebeple öğrencilik hayatını yaşayamadığını söyleyen bir öğrenci 'Bu sene eve çıktım. Kiramı ödeyebilmek için çalışmaktan eve sadece yatmaya gidebiliyorum. Düzeltilebilecek imkanlar var ama ısrarla yapılmıyor. Çünkü öğrencilerin öncelik haline getirildiğini düşünmüyorum' dedi.
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