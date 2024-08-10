Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?