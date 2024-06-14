Tekirdağ'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan fırtına ve yağışlar, festival ve işletmeleri etkiledi. Vatandaşlar belediye tarafından kurulan güneşliklere sığındı.

14.06.2024 19:29
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Tekirdağ'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi fırtına etkili olurken, festival dolayısıyla sahilde güneşten korunmak için kurulan şemsiyeler devrildi. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar belediye tarafından sahilde kurulan stantlara sığındı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına hayatı olumsun etkiledi. Tekirdağ sahilinde kiraz festivali dolayısıyla kurulan tezgahlar da fırtınadan etkilendi. Fırtınaya yakalanan işletmeler sahipleri uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan güneşliklerin sığınarak korunmaya çalıştı.

Öte Hayrabolu ilçesi Dambaslar Mahallesinde ve diğer kırsal kesimlerde de dolu yağışı etkili oldu.

Kaynak: İHA

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