Tekirdağ'da Yeni Hizmetler ve Ziyaretler - Son Dakika
Tekirdağ'da Yeni Hizmetler ve Ziyaretler

31.03.2026 13:12
Jandarma komutanları, Kaymakam Tunçer'i ziyaret etti; Şarköy'de yeni itfaiye istasyonu açılacak.

Tekirdağ İl Jandarma Komutan yardımcıları Albay Cenk Alper Göksu, Albay Selahattin Çoban ile Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alaattin Türkmen, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Göksu, Çoban ve Türkmen, Tunçer ile makamında bir süre sohbet etti.

Tunçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Tekirdağ'da anne adaylarına ""gebe okulu"nda eğitim

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

Gebe okulunun, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi durumlarla baş etmelerini öğrenmeleri amacıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.

Hastane bünyesinde görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacılardan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifika veriliyor.

Şarköy'de itfaiye istasyonu hizmete açılacak

Şarköy ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan itfaiye istasyonu hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde inşa edilen istasyonun, modern donanımıyla bölgenin afet güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

Şarköy İtfaiye İstasyonu'nda, 7 itfaiye aracının aynı anda konuşlanabileceği kapalı park alanı ile 138 metreküplük yer altı su deposu bulunuyor.

İstasyonun açılışı 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yeni Hizmetler ve Ziyaretler - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

13:41
Dünya yıldızı futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Dünya yıldızı futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
