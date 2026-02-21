Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İlk Tek Market'i Süleymanpaşa'da Hizmete Açtı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği TEK Market'in ilk şubesini Süleymanpaşa'da hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Bu mağaza bir indirim kampanyası değil, Tekirdağ'ın üreticisini koruyan ve vatandaşın sofrasını güçlendiren kalıcı bir modeldir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Market'in ilk şubesini Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete açtı. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TEK Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Hakan Hurtiş Biçer, marketin teknik yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Projenin bir yardım marketi olmadığını vurgulayan Biçer, amaçlarının hem üreticiyi hem de vatandaşı koruyan kalıcı bir model oluşturmak olduğunu söyledi. Market raflarında kooperatiflerden doğrudan temin edilen ürünlerin yer alacağını belirten Biçer, et ve et ürünlerinin ise belediye mezbahalarından günlük ve güvenilir şekilde temin edilerek vatandaşlara sunulacağını ifade etti. Biçer, ayrıca TEK Market'lerde zamanla ürün çeşitliliğinin artacağını da bildirdi.

"TEK Market yalnızca bir satış noktası değildir"

Başkan Candan Yüceer de göreve geldikleri günden bu yana herkese destek olduklarını dile getirdi. Sosyal yardımlardan Kent Lokantalarına, emekli desteğinden Tek Ekmek uygulamasına kadar hayata geçirilen projeleri hatırlatan Yüceer, "Bugün bu zincirin önemli bir halkasını daha tamamlıyoruz. TEK Market yalnızca bir satış noktası değildir, üreticiden aracısız alınan ürünlerin halkımıza sunulduğu bir yerel kalkınma projesidir. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' derler. Bizim tarlada izimiz var, üretimin her aşamasında varız. Bu yüzden harmanda da sözümüz var" diye konuştu.

Projenin hızla büyüyeceğini dile getiren Yüceer, şubeleşme takvimini de açıkladı. Yüceer, Süleymanpaşa'nın ardından kısa süre içinde Şarköy, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara'da da açılışların gerçekleşeceğini ve Mart 2026 sonuna kadar TEK Market'in 5 ilçeye ulaşacağını belirtti. Yüceer, Haziran 2026 itibarıyla 11 ilçenin tamamında TEK Marketler'in hizmet vereceğini, nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerde ise birden fazla şube ile vatandaşın yanında olacaklarını, ayrıca kırsal mahalleler için Mayıs 2026'da "Gezici Et Satış Aracı" uygulamasının başlayacağını ifade etti.

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, projenin ekonomik anlamda önemine değindi. TEK Market'in özellikle dar gelirli aileler için çok anlamlı bir destek olduğunu belirten Aygun, "Vatandaşımızın cebini düşünen bu güzel projede emeği geçen başta Candan Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Tekirdağ halkı için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış ve hizmet saatleri

TEK Market'te etler, Malkara Et Kombina Tesisi'nden günlük ve taze olarak sevk ediliyor. Adil dağıtımı sağlamak amacıyla kişi başı 1 kg et ve 1 kg kıyma sınırı uygulanırken, şeffaflık ilkesi gereği markette nakit ödeme kabul edilmiyor. Tüm satışlar dijital kayıt altına alınarak tam denetim sağlanıyor. TEK Market, Süleymanpaşa'da pazar günleri hariç haftanın altı günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market raflarında süt ürünlerinden bakliyata, tarhanadan reçele kadar kooperatif üretimi 157 farklı ürün yer alırken; kırmızı et ürünlerinde piyasaya kıyasla ortalama yüzde 10–15, bazı özel kesimlerde ise yaklaşık yüzde 40'a varan fiyat avantajı sağlanacak.