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Tekirdağ'da yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar devam etti. Gece saatlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sokaklarında kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar gece saatlerinde kar yağışının tadını çıkardı.

10.01.2024 - 02:49,  Güncelleme: 02:50
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Tekirdağ'da yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar devam etti. Gece saatlerinde kar kalınlığı yaklaşık yer yer 10 santimetreye ulaşırken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sokaklarında adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Gece saatlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.

Tekirdağ\'da yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü - Son Dakika
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