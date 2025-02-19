Tekirdağ'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ\'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek belirli bölgeleri beyaza bürüdü. Meteoroloji uyarısının ardından, kar yağışı nedeniyle polis ve belediye ekipleri önlemler aldı.

19.02.2025 16:58  Güncelleme: 17:00
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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çerkezköy ve Kapaklı ile Çorlu ilçelerinde de kar yağışı yer yer ve hafif şekilde sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kar yağışı başladı. Saat 15.00 sıralarında başlayan yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçenin belirli bölgeleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Kar nedeniyle polis ekipleri ilçede önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Belediye ve kara yolları ekipleri de yollarda tuzlama çalışmasında bulundu. Tekirdağ'ın yüksek kesimleri olan Çerkezköy ve Kapaklı ile Çorlu ilçelerinde de kar yağışı yer yer ve hafif şekilde sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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