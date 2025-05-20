Tekirdağ'da Zabıta Gelişim Programı Eğitimleri Düzenlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Trakya Belediyeler Birliği ve Yerel Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen Zabıta Gelişim Programı kapsamında mevzuat eğitimine ev sahipliği yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Gelişim Programı kapsamında düzenlenen mevzuat eğitimine ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Hasan Ali Yücel Salonu'nda düzenlenen eğitim programının amacı, belediye zabıtalarının görevlerini yerine getirirken, yerinde ve hızlı çözüm üretmelerine katkı sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına ilişkin mevzuat bilgi ve becerilerini geliştirebilme yeteneği kazandırmak.

Tekirdağ dışında çevre illerin belediyelerinde görev yapan zabıta memurlarının da katıldığı eğitimde, Eğitmen Sadettin Özyazıcı tarafından, 1608 Sayılı Kanun ve Kabahatler Kanunu Uygulamaları ile İşyeri Mevzuatı ve Tüketici Denetimleri konularında ayrıntılı bilgiler verildi.

Bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor

Zabıta birimleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesinde belediye kurulurken belediye bünyesinde olması gereken birimler arasında yer alıyor. İnşaattan imara, sağlıktan çevreye, hayvan sağlığından gıda satış yerleri kontrolü gibi toplumsal yaşamın her alanında görev alan zabıtalarının görev, yetki ve sorumlulukları mevzuata bağlı olup Belediye Zabıta Yönetmeliği ile tarif ediliyor. Bu mevzuatın takibi ve güncel tutulması anlamında, belediye zabıtalarına yönelik belirli aralıklarla eğitimler düzenlenerek söz konusu konularda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.