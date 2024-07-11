Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor

Tekirdağ'da bulunan lavanta tarlaları, kentin turizmine katkı sağlayarak birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta tarlalarında en güzel fotoğraf karesini yakalamak için dekorlar önünde poz veriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın lavanta tarlalarının turizme önemli katkı sağladığını belirtirken, lavanta tarlalarının ziyaretçi sayısının her yıl arttığını vurguladı.

11.07.2024 12:29
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Tekirdağ'da, kentin turizmine katkı sağlayan lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti.

Kentteki tarlalar 1 ay boyunca vatandaşların uğrak noktası oldu.

Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine Tekirdağ'da 1500 dekarda ekimi yapılan mor renkli tarlaların ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın, özellikle yaz aylarında renkli tarlalarıyla ilgi çektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'da turizm çeşitliliği çok fazla. Lavanta tarlaları tam da bu çeşitliliğe hizmet eden bir eko turizm, agro turizm özelliği gösteriyor. Tekirdağ'ın kuzeyinden güneyine kadar uzanan 11 ilçesinde de böyle, görselliği çok fevkalade olan ve aynı zamanda da donanımlı 30 kadar tarlamız mevcut. Bu tarlalar İstanbul'a da yakın olmanın avantajıyla çok sayıda insan tarafından ziyaret ediliyor." dedi.

Hacıoğlu, lavanta tarlalarının turizme de önemli katkı sağladığını aktararak, her yıl tarlalara olan ilgilinin arttığını dile getirdi.

Kentin artık lavanta deyince ilk akla gelen illerden olduğunu aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Lavanta tarlalarına gelenlerin sayısının yüz binleri bulduğunu söyleyebilirim. Lavanta tarlasını ziyaret etmek için Türkiye'de en çok gidilen il kesinlikle Tekirdağ'dır. Çünkü Tekirdağ devasa İstanbul'un hemen yanı başında ve dolayısıyla özellikle kısa süreli tatiller için insanların bizim burayı ziyaret etmesi uygun oluyor.

Var olan lavanta tarlası potansiyelini, biz sosyal medya ve basın vasıtasıyla tüm Türkiye'ye duyurduğumuz için yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz ve iddialı söylüyorum Türkiye'de en fazla lavanta tarlasının ziyaret edildiği il, Tekirdağ'dır"

Karahisarlı Mahallesi'nde lavanta tarlası bulunan Hakan Turgut da insanların lavanta tarlalarına ilgisinin bu yıl da yoğun olduğunu ifade etti.

Sezon boyunca misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Turgut, tarlaya gelen herkesin buradan keyifli ayrıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika

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