Tekirdağ'dan 6 takım, Diyarbakır ve Malatya'daki TEKNOFEST 2026 finallerinde yarıştı

Tekirdağ'dan 6 takım, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen yarışmaların finallerinde kenti temsil etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Malatya'da gerçekleştirilen final yarışmalarında Kapaklı Özel Çerkezköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Yetenek Yarışması'nın "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama" ile "Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü" kategorilerinde 2 takımla yer aldı.

Süleymanpaşa Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın ilkokul seviyesi "Astronomi, Uzay Bilimleri ve Havacılık" kategorisinde, Çerkezköy Veliköy İlkokulu ise aynı yarışmanın "Sağlıklı Yaşam" kategorisinde birer takımla Tekirdağ'ı temsil etti.

Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi de Liseler Arası İHA Yarışması'nın "Döner Kanat" ve "Sabit Kanat" kategorilerinde 2 takımla finallerde mücadele etti.

Final yarışmalarında öğrenciler, hazırladıkları projeleri jüri üyeleri ve ziyaretçilere sundu.

Yarışmalar sayesinde öğrencilerin teknoloji ve proje geliştirme alanındaki bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı bulduğu belirtildi.