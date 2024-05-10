Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ\'dan kısa kısa

Mustafa Aslan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 5 okuldan öğrenciler katıldı. Katılım sağlayan öğrencilere hediyelerin de verileceği turnuva sonunda tören düzenleneceği de kaydedildi. Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, müsabakalara katılan okul ve öğrencilere teşekkür etti. Çorluspor 1947, deplasmanda Diliskelesispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

10.05.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene'de satranç müsabakaları başladı.

Mustafa Aslan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 5 okuldan öğrenciler katıldı.

Katılım sağlayan öğrencilere hediyelerin de verileceği turnuva sonunda tören düzenleneceği de kaydedildi.

Gençlik ve SporMüdürü Şenol Doğramacı AA muhabirine müsabakaları katılım sağlayan okul ve öğrencilere teşekkür etti.

Doğramacı, ilçede sportif faaliyetlere devam ettiklerinin altını çizerek, "Satranç, gençleri aydınlatan ve ileriye götüren bir spor branşı. Satranç ile buluşan, tanışan nesiller yetiştirmek, ülkemizin geleceğine önemli yatırımlardandır. Turnuvaya katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çorluspor 1947 Diliskelesispor maçına hazır

???????Çorluspor 1947 grubunda şampiyonluğu garantilemiş olarak son maçına deplasmanda Diliskelesispor ile çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947, deplasmanda oynayacağı Dilsikelesispor müsabakası için hazırlıklarını tamamladı.

Şehit Nihat Karadaş Stadyumu'nda 12 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te başlayacak olan müsabaka öncesi teknik ve taktik çalışmalarını tamamlayan Çorluspor 1947, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, deplasmanda oynayacakları müsabaka için hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 11:57:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement