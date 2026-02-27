Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ\'dan kısa kısa
27.02.2026 09:25
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Soytürk, hal ve hatırlarını sorarak bir süre sohbet etti.

Ardından, Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Soytürk, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Şehidin annesi Fadime Acar, oğlunun şehit olduğu bölgeyi görmek istediğini Vali Soytürk'e iletti.

Vali Soytürk, Acar'ın şehit olduğu bölgeye şehit ailesinin Tekirdağ Valiliği koordinesinde gönderileceğini ifade etti.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'e ziyaret

Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Caner Akyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Tunçer ve Akyok makamda bir süre görüştü.

Akyol, misafirperverliği için Tunçer'e teşekkür etti.

-Çerkezköy'de iftar programı düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çerkezköy ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde kurulacak iftar sofraları, Çerkezköy ilçe merkezinde kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA

