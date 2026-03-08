Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Tekirdağ'dan kısa kısa

08.03.2026 12:23
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, Garnizon Komutanlığınca şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Vali Soytürk, protokol üyeleri ile şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle birlikte orucunu açtı.

İftar programında Mustafa Bilgiç tarafından şehitler için dua edildi.

Programa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı ile şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri ve Garnizon Komutanlığı personeli katıldı.

Kızılpınar Mahallesi'nde TEK Atölye açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen TEK Atölye projelerine bir yenisi daha eklendi.

Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde 228 metrekarelik alanda kurulan merkez düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, atölyeleri mahalle ölçeğinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kadınların birbirinden güç aldığı, yeteneklerini geliştireceği merkez açtıklarını anlatan Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizde kadın atölyeleri kuruyoruz. Bu atölyelerde el sanatlarından dikişe, mutfak çalışmalarından eğitim ve girişimciliğe kadar birçok alanda kadınlarımız birlikte üretecek, birlikte öğrenecek. Biz inanıyoruz ki bir kadının hayatı değiştiğinde bir ailenin, bir ailenin hayatı değiştiğinde bir mahallenin, bir mahallenin değişmesiyle de o şehrin kaderi değişir." ifadelerini kullandı.

Muratlı ilçesinde mera ıslah çalışması yapıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, mera ıslah çalışmaları kapsamında yürütülen gübreleme faaliyetlerine katıldı.

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera alanında, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında gübreleme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Aksoy, üreticilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Recep Soytürk, Tekirdağ, Güncel, İftar, Son Dakika

