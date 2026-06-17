Tekirdağ Halk Dansları Üçüncü Kez Şampiyon

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Türkiye Finalleri'nde şampiyon olan Tekirdağ 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Büyük Erkekler Düzenlemesiz Dalı'nda mücadele eden ekip, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti.

Trakya kültürünü ve Tekirdağ'ın yöresel değerlerini sahneye taşıyan ekip, şampiyonanın ardından kente döndü.

Halk oyunları ekibi, Valilik önünde düzenlenen programda davul zurna eşliğinde karşılandı.

Kulüp sporcuları ve vatandaşlar, oynadıkları halk oyunlarıyla şampiyonluğu kutladı.

3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Eğitmeni Fırat Nalcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye finallerine bölgelerinde birinci olan 20 ilin katıldığını söyledi.

Elde edilen başarının Tekirdağ adına gurur verici olduğunu belirten Nalcıoğlu, "Kulübümüz Büyük Erkekler Düzenlemesiz Dalı'nda Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıyı üst üste üçüncü kez elde ettik. Tekirdağ'ı ve kültürümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyorum." dedi.

Nalcıoğlu, desteklerinden dolayı Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e teşekkür ederek, başarıda emeği geçen herkese minnettar olduklarını ifade etti.