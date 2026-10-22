Tekirdağ Hayrabolu\'da Ali Orhan 54 yıldır terzilik yapıyor, çırak yetişmiyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çırak olarak başladığı terziliği ilerleyen yaşına rağmen sürdüren Ali Orhan, mesleğe duyduğu sevgi sayesinde 54 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

Malkara Caddesi'ndeki iş yerinde terzilik yapan 69 yaşındaki Orhan, 1972 yılında çırak olarak adım attığı mesleğinde yıllar içinde ustasından öğrendiği bilgilerle kendisini geliştirdi.

Aradan geçen 54 yılda iğne ve makası elinden bırakmayan Orhan, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

"Çırak yetişmiyor"

Ali Orhan, AA muhabirine, terziliğin emek, sabır ve ustalık gerektirdiğini, yıllar boyunca çok sayıda müşterisinin kıyafetlerini dikip tamir ettiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Orhan, terziliğin hayatının önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Bugün çırak bulmakta zorlandıklarını, mesleğin yeni nesillere aktarılmasında güçlük yaşandığını anlatan Orhan, hazır giyimin yaygınlaşmasının da mesleği etkilediğini belirtti.

Orhan, "Çırak yetişmiyor. Bu mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyoruz ancak gençler artık terziliğe fazla ilgi göstermiyor. Hazır giyim ürünlerinin yaygınlaşması da işlerimizi etkiliyor. Buna rağmen mesleğimizi severek sürdürüyoruz." dedi.

Yarım asrı aşkın süredir mesleğini devam ettiren Orhan, terziliğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gençlerin mesleki zanaatlara yönelmesinin önem taşıdığını kaydetti.