Tekirdağ Hayrabolu'da aronya üreticisi Demirbaş 5 dönümden yaklaşık 2 ton ürün aldı - Son Dakika
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Tekirdağ Hayrabolu'da aronya üreticisi Demirbaş 5 dönümden yaklaşık 2 ton ürün aldı

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Tekirdağ Hayrabolu\'da aronya üreticisi Demirbaş 5 dönümden yaklaşık 2 ton ürün aldı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 'süper meyve' olarak anılan aronyanın hasadı başladı; Çıkrıkçı Mahallesi'nde 5 dönümlük alanda üretim yapan 71 yaşındaki Rasim Demirbaş bu yıl yaklaşık 2 ton ürün elde etti. Demirbaş, hasadın verimli geçtiğini ve ürününden memnun olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde 5 dönümlük alanda aronya yetiştiren 71 yaşındaki Rasim Demirbaş, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün elde etti.

Demirbaş, AA muhabirine, aronya yetiştiriciliğine yaklaşık dört yıl önce başladığını ve bu süreçte üretimini her yıl sürdürdüğünü söyledi.

Ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırdığını belirten Demirbaş, bu yılki hasadın verimli geçtiğini ve elde ettiği üründen memnun olduğunu ifade etti.

Aronyanın besin değeri ve antioksidan içeriğiyle öne çıkan meyvelerden biri olduğunu dile getiren Demirbaş, üretimin yaygınlaşmasını istediğini kaydetti.

Kaynak: AA
HayraboluTekirdağEkonomiGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Hayrabolu'da aronya üreticisi Demirbaş 5 dönümden yaklaşık 2 ton ürün aldı - Son Dakika
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