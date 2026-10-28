Tekirdağ İl Müftülüğü kasım ve aralıkta umreye gideceklere seminer düzenliyor - Son Dakika
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Tekirdağ İl Müftülüğü kasım ve aralıkta umreye gideceklere seminer düzenliyor

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Tekirdağ İl Müftülüğü kasım ve aralıkta umreye gideceklere seminer düzenliyor
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Tekirdağ İl Müftülüğü, kasım ve aralıkta umreye gidecek vatandaşlar için hazırlık seminerleri düzenliyor. Süleymanpaşa'daki Hüseyin Karaküçük Camisi'nde İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, umre ibadetinde semboller ve hikmetler konulu sunum yaptı.

Tekirdağ'da, kasım ve aralık aylarında umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik hazırlık kursu seminerleri düzenleniyor.

Tekirdağ İl Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde, umre yolculuğu öncesinde vatandaşlara dini ve pratik bilgiler veriliyor.

Süleymanpaşa ilçesindeki Hüseyin Karaküçük Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, "Umre İbadetinde Semboller ve Hikmetler" konulu sunum yaptı.

Umre ibadetinin önemine değinen Bilgiç, katılımcılara yolculuk süreci ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Seminerde ayrıca "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti", "Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı", "Umre Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık", "Temel Sağlık Bilgileri" ile "Kadınlara Özgü Bilgiler" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Programda, umrecilerin kutsal topraklara yapacakları yolculuğa bilinçli şekilde hazırlanmaları ve ibadetlerini usulüne uygun yerine getirmeleri amaçlandı.

Kaynak: AA
Mustafa BilgiçTekirdağAralıkEğitimGüncelSon Dakika

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