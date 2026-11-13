Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Haber Videosu

TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı.

TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı.

Tekirdağ'ın düşman İşgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Vasfi Güner, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şeref Defteri'ni imzalayan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, konuşmasına Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığında bulundu. Soytürk, Uzun yıllar huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olan Tekirdağ, Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından vatanımızın pek çok şehri gibi düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Kutsal vatan topraklarımızı işgal eden ve bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze göz diken düşmanlara karşı, aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok çetin ve kararlı bir kurtuluş mücadelesi vererek 104 yıl önce güzel şehrimiz Tekirdağ'ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Marmara'nın incisi Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını kutluyor, bu cennet diyarı bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını, dün Malatya'da şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerEtkinliklerTekirdağGüncelSon Dakika

İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:22:43. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android