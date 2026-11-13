Tekirdağ\'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı.

Tekirdağ'ın düşman İşgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Vasfi Güner, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şeref Defteri'ni imzalayan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, konuşmasına Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığında bulundu. Soytürk, Uzun yıllar huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olan Tekirdağ, Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından vatanımızın pek çok şehri gibi düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Kutsal vatan topraklarımızı işgal eden ve bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze göz diken düşmanlara karşı, aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok çetin ve kararlı bir kurtuluş mücadelesi vererek 104 yıl önce güzel şehrimiz Tekirdağ'ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Marmara'nın incisi Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını kutluyor, bu cennet diyarı bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını, dün Malatya'da şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,