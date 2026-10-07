Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı

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Tekirdağ Kapaklı\'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı
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Tekirdağ Kapaklı'da bir kuyumcuya oyuncak tabancayla giren A.U. (47), altınları istediği sırada kadın çalışanın alarma basmasıyla kaçtı. Kameraları inceleyen polis, fabrikada güvenlik görevlisi olan şüpheliyi yakaladı; borçları nedeniyle soygun girişiminde bulunduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen ve kadın görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçan A.U. (47), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak, 'Bu bir soygundur' deyip altınları istedi. Kadın ise 'Ne soygunu ya' diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.U., elindeki tabancanın da oyuncak olduğunu belirledi. Bir fabrikada güvenlik görevlisi olan A.U., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U.'nun borçları bulunduğu ve bu yüzden kuyumcu soygunu girişiminde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
TekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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