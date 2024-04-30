Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz Yeniden Seçildi

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Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muharrem Akyüz yeniden seçildi.

Dernek binasında yapılan genel kurula dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet, denetleme ve hesap raporları ile tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde dernek başkanlığına yeniden Akyüz getirildi.

Akyüz, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak yapılan çalışmaları anlattı.

Başkanlık görevini 15 yıldır sürdürdüğünü aktaran Akyüz, "Gece gündüz, kayıtsız şartsız hep beraber çok güzel şeyler yaptık. Yaptığımız faaliyetler, yardımlar, şenlikler Türkiye'de parmakla gösterildi. Bundan sonra da el ele, gönül gönüle hep beraber derneğimizi daha çok büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.