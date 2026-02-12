Tekirdağ Çerkezköy'de "Sevda Şarkıları" Seslendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Çerkezköy'de "Sevda Şarkıları" Seslendirildi

12.02.2026 13:24  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Sevda Şarkıları Konserleri' serisinin bu haftaki duraklarından biri Çerkezköy oldu. Konserde solistler özgün yorumlarıyla seyirciyi büyülerken, Kent Orkestrası'nın performansı alkışlarla karşılandı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın "Sevda Şarkıları Konserleri" serisinin bu haftaki ikinci durağı, Çerkezköy oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca belirli günlerde düzenlenen Kent Orkestrası konserleri, kentin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Haftanın ilk durağı olan Saray'daki "Sevda Şarkıları Konseri", Çerkezköy'de de aynı coşku ve ilgiyle sürdü.

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde solistler Emine Özata ve Salih Demirci, sevda şarkılarını özgün yorumlarıyla seslendirirken, Kent Orkestrası'nın başarılı performansı, güçlü sahne uyumu ve zengin repertuvarı dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Zaman zaman eserlere eşlik eden izleyiciler, alkışlar ve danslarla geceyi renklendirdi.

Konser serisi, 13 Şubat Cuma günü (yarın) Malkara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kapanış konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy, Etkinlik, Tekirdağ, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Çerkezköy'de 'Sevda Şarkıları' Seslendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:25:01. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy'de "Sevda Şarkıları" Seslendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.