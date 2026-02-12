Tekirdağ Çerkezköy'de "Sevda Şarkıları" Seslendirildi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın "Sevda Şarkıları Konserleri" serisinin bu haftaki ikinci durağı, Çerkezköy oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca belirli günlerde düzenlenen Kent Orkestrası konserleri, kentin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Haftanın ilk durağı olan Saray'daki "Sevda Şarkıları Konseri", Çerkezköy'de de aynı coşku ve ilgiyle sürdü.

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde solistler Emine Özata ve Salih Demirci, sevda şarkılarını özgün yorumlarıyla seslendirirken, Kent Orkestrası'nın başarılı performansı, güçlü sahne uyumu ve zengin repertuvarı dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Zaman zaman eserlere eşlik eden izleyiciler, alkışlar ve danslarla geceyi renklendirdi.

Konser serisi, 13 Şubat Cuma günü (yarın) Malkara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kapanış konseriyle sanatseverlerle buluşacak.