Tekirdağ Kirazında Rekor Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Kirazında Rekor Beklentisi

Tekirdağ Kirazında Rekor Beklentisi
07.06.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bu yıl 3 bin ton kiraz rekolte bekleniyor, kiraz festivali 11-14 Haziran'da düzenlenecek.

Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, adına festival düzenlenen kirazdan bu yıl 3 bin ton kiraz rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine geçen yıl 2 bin 460 ton rekolte elde edildiğini anımsattı.

Bu yıl kent geneli 3 bin ton rekolte beklendiğini ifade eden Aksoy, Tekirdağ kirazının görüntüsü ve lezzetiyle adından söz ettirdiğini vurguladı.

"Yapraktan fazla kiraz var"

Üreticilerden Eşref Meral, hasattan elde ettikleri verimden memnun olduklarını söyledi.

Geçen yıl kiraz bahçelerinde istenilen verimin alınamadığını ancak bu yıl herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını anlatan Meral, "Bu yıl çok güzel. Kirazlar harika, 'yapraktan fazla kiraz var' desem yeridir. Bu sene bahçemde 4-5 ton rekolte bekliyorum. Geçen yıl 900 kilogramda kalmıştık. Bu sene verim çok güzel. En az 4 ton çıkar." diye konuştu.

Meral, Tekirdağ kirazının en kısa sürede tescil edilmesi gerektiğini belirterek, bunun hem pazarlama kolaylığı sağlayacağını hem de Tekirdağ kirazını diğer kirazlardan ayıran özelliklerin korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Üreticilerden Hamdiye Batur da Tekirdağ kirazının farklı bir tada sahip olduğunu anlattı.

Öte yandan Tekirdağ Kiraz Festivali, bu yıl 11-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Kiraz tanıtım etkinliği, en iyi kiraz yarışması, spor turnuvaları, açık hava sinema gösterileri, resim ve kompozisyon yarışmaları ile konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Festival, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Kirazında Rekor Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 12:31:33. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kirazında Rekor Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.